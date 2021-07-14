"Ъ": Россия вновь вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия снова занимает четвертое место по числу случаев заражения коронавирусом. На 13 июля в общей сложности в стране зарегистрировано 5,833 млн заболевших, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Россия в рейтинге обошла Францию, где общее число случаев заражения составило 5,820 млн человек.

"В России за последние несколько дней выявляют более 24 тыс. заражений, во Франции темпы прироста ниже. За последние сутки были зарегистрированы около 7 тыс. заболевших", - пишет газета.

Первое место в рейтинге занимают США с 33,9 млн случаев, на втором находится Индия - 30,9 млн случаев, третья строчка у Бразилии - 19,2 млн случаев.