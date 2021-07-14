Эксперт назвал причины роста пожаров в Арктике

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Увеличивающиеся площади лесных пожаров в арктической зоне, в том числе в Якутии, связаны с изменением климата и проблемами управления в лесном хозяйстве. Такое мнение выразил ТАСС ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН и Северо-Восточного федерального университета Никита Тананаев.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии в целом сейчас очень сложная, лесные пожары периодически переходят в верховые. Ранее в Якутске и других населенных пунктах наблюдалось плотное задымление. По данным МЧС России, в регионе действует 316 природных пожаров, их площадь за сутки увеличилась на 38 тыс. га.

"Пожарная опасность в лесах определяется погодными условиями - текущей температурой и влажностью воздуха, историей выпадения дождей, сухостью почвы. Климатические изменения, происходящие в регионе, проявляются в увеличении температуры воздуха - на 0,15…0,30°С за десять лет. Как показывают исследования ученых на Аляске, лесные пожары имеют пороговое поведение - превышение температурного порога всего на несколько десятых градуса вызывает непропорциональный рост горимости в десятки и сотни раз", - сказал Тананаев.

"В Якутии в этом году отмечаются очередные аномалии положительных температур. В апреле, мае и июне отмечены температуры выше средних значений за базовый период за прошлые тридцать лет от двух до шести градусов", - отметил он.

"Еще одна проблема в том, что пожары являются источником углекислого газа. В частности, выбросы диоксида углерода в целом по Арктике в результате лесных пожаров в прошлом году были в два раза больше, чем в предыдущие годы, до 395 мегатонн. Всего по Дальнему Востоку выбросы составили 540 мегатонн, что превысило предыдущий максимум 2003 года", - подчеркнул ученый.

Проблемы управления

Ухудшение климатической обстановки накладывается на организационные сложности в системе управления лесами и пожаротушения. "Специфика региона - большая площадь, удаленная от крупных населенных пунктов, и долететь одновременно до всех пожаров не получается. Большая часть территории Якутии - это зона контроля, в которой, согласно правилам тушения лесных пожаров, утвержденных Минприроды России, пожары можно не тушить, пока они не создают опасности для населенных пунктов и объектов экономики", - пояснил эксперт.

Решение о тушении или "закрытии" таких пожаров принимает региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, отметил он. "Такие решения должны приниматься на основании прогноза затрат на тушение и возможного вреда от пожара, но у нас нет информации, что такие прогнозы делаются. Все самые опасные ситуации прошлого и этого годов произошли на пожарах, тушение которых было закрыто решением региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Соответственно, необходимо сокращать зоны контроля и увеличивать территорию охраняемых лесов. Как показывает практика, если пожар находится в зоне контроля, его тушение, как правило, автоматически закрывается", - пояснил эксперт.

По словам Тананаева, в июне 2021 года "закрытый" лесной пожар вплотную приблизился к районному центру Томпонского улуса - поселку Хандыга. "Пожар приблизился к поселку на критически опасное расстояние, и это можно было прогнозировать. В прошлом году была такая же ситуация в вилюйской группе районов и на севере республики, в районе села Сутуруоха Абыйского улуса", - напомнил он.

По данным Минприроды РФ, раньше также неоднократно отмечались случаи необоснованного принятия решения о непроведении работ по тушению в лесах вблизи особо охраняемых природных территорий, в результате чего пожар затрагивал уникальные охраняемые ландшафты. В июне 2021 года такие случаи также отмечены в Республике Саха (Якутия): пожар перекинулся на территорию ресурсного резервата "Амма" в Амгинском улусе.

Ситуация с оценкой эффективности существующей системы управления лесами и тушением лесных пожаров затрудняется сложностью организационной структуры, разницей между объемом полномочий и их финансированием, считает ученый. "Пожары в зоне контроля нужно тушить, чтобы избежать большего вреда, но все же оптимальнее - вкладываться в системный подход к управлению лесным хозяйством. Основная проблема заключается в том, что нет эффективной системы управления лесами. Техники можно закупить сколько угодно, но, если лес не ухожен сам по себе, мало чем можно помочь", - считает эксперт.

Он добавил, что из 1,1 млрд га российских лесов (20% ресурсов всей планеты) лишь 90 млн га обеспечены инфраструктурой, позволяющей быстрое пожаротушение наземными группировками. Кроме того, горят не только леса - в последние годы наблюдается всплеск активности тундровых пожаров.

Финский опыт

По мнению ученого, Россия может использовать положительный опыт других стран для улучшения системы управления лесным хозяйством. "Представляет интерес опыт Финляндии как европейской страны с наибольшей площадью естественных лесов. В этой стране существует общенациональный институт леса с филиалами в каждой провинции, сочетающий практические и исследовательские функции. Созданы лесные округа, организованы лесные дороги и просеки, множество наблюдательных пунктов. Лесники собирают периодически мертвые деревья, чистят подстилку, не везде - местами. Оборудуют пожарные водоемы, чтобы при необходимости оперативно тушить лесные пожары", - рассказал Тананаев.

Он уточнил, что, конечно, это происходит не везде, но, по крайней мере, вокруг населенных пунктов. "Например, в Восточной Финляндии разжигать огонь в лесу запрещено, но для этого имеются специально оборудованные места. Эта сеть широко распространена, на туристических картах и в интернете такие места отмечены. Есть очаг, гриль, беседки для больших компаний, укрытие от дождя, имеется запас дров. Людям не нужно привозить свой уголь. Это делается для того, чтобы обезопасить лес. В идеальном варианте и в России вокруг каждого населенного пункта можно предусмотреть такие же места. Конечно, логично запретить доступ в леса, но дать взамен оборудованные площадки. Откуда эти дрова берут? Лесники ездят, проверяют, если надо, пилят, и отдают людям", - заключил ученый.