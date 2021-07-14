Эксперт: стабилизация заболеваемости COVID-19 в России сохранится в июле и начале августа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Фаза стабилизации заболеваемости COVID-19, постепенный переход к которой наблюдается в России, будет длиться на протяжении всего июля и начала августа. Затем возможно будет говорить о тенденции к снижению заболеваемости, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости", - сказал он.

Горелов подчеркнул, что такого оптимистичного развития событий можно ожидать при условии сознательного отношения к вакцинации и соблюдения населением противоэпидемических мер. По словам инфекциониста, эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно сложной, а карта России напоминает "лоскутное одеяло".

Горелов также напомнил, что эпидемиологический процесс развивается фазами и включает в себя рост, стабилизацию и снижение заболеваемости. Каждый этот этап длится порядка месяца.

Кроме того, Горелов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах страны, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Санкт-Петербург.

"Если в начале подъема заболеваемости отмечался прирост в основном за счет двух столиц, то в настоящий момент прирост заболеваемости дают в основном регионы", - сказал он.

Однако, по словам Горелова, регионы также находятся на разных этапах развития эпидемического процесса: некоторые уже прошли стадию стабилизации, в других отмечается фаза роста заболеваемости.

Инфекционист добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться приверженностью населения вакцинации и профилактическим антиковидным мерам.