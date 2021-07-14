СМИ: круизное судно досрочно вернулось в Сингапур из-за коронавируса у пассажира

СИНГАПУР, 14 июля. /ТАСС/. Пассажирское судно Dream Cruises, отправившееся из Сингапура в круиз "в никуда", досрочно вернулось в среду в порт после положительного теста на коронавирус у одного из пассажиров. Об этом сообщил телеканал CNA .

Прошлой ночью всем пассажирам было объявлено о случае подозрения на коронавирус, деятельность на борту была приостановлена, а судно раньше намеченного срока вернулось в Сингапур. Экипаж также сообщил, что были установлены лица, находившиеся в тесном контакте с инфицированным, их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Тем не менее все они первыми покинут борт судна.

Власти Сингапура с ноября прошлого года разрешили подобные путешествия "в никуда", когда судно на несколько дней выходит в открытое море без захода в другие страны. Согласно установленным требованиям, все пассажиры перед посадкой должны проходить тесты на коронавирус, на борту все время находиться в масках, соблюдать социальную дистанцию.