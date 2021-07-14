Жена Ярошенко сообщила, что врач назначил лечение отбывающему наказание в США летчику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут, США), получил консультацию врача, ему назначено лечение. Об этом ТАСС рассказала в среду жена летчика Виктория Ярошенко.

Ранее Ярошенко неоднократно жаловался на состояние здоровья. По словам его супруги, летчик испытывает проблемы с артериальным давлением. Россиянин также жаловался на сильные зубные боли. При этом в тюремной медсанчасти его жалобы игнорировали.

"Константина вызвали к врачу, выписали таблетки - антидепрессанты прописали и от давления. Назначили процедуры, но когда они будут делаться, понимания нет. Это будет зависеть от тюремных властей", - сказала супруга россиянина.

Собеседница агентства добавила, что врач, которая провела осмотр и консультацию Ярошенко, является терапевтом. Россиянин по-прежнему продолжает страдать из-за зубных болей.

В конце мая семья Ярошенко написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой о помиловании. Известно, что письмо поступило в Белый дом, став третьим прошением о помиловании, направленным семьей Ярошенко высшему руководству США.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.