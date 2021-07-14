Опрос: каждый пятый владелец дачи в России работает летом удаленно

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 54% россиян имеют дачу за городом, из них 25% бывают там по выходным, 19% живут там все лето и работают удаленно, а 17% выезжают в город лишь несколько раз за сезон. Таковы результаты опроса исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Среди работающего населения дачи есть у 54% опрошенных - при этом 25% бывают там каждую неделю по выходным, 19% живут там все лето, а 17% выезжают лишь несколько раз за сезон", - говорится в результатах опроса.

Из тех опрошенных, кто постоянно живет за городом, 68% отметили, что работают удаленно и практически не бывают в городе. Остальные продолжают ездить на работу в будни, причем большинство тратят на дорогу более часа.

"Среди основных причин, по которым россияне готовы отказаться на лето от комфортной жизни, - плохая экология в городах (пыль, грязный воздух), духота, отсутствие зелени, желание отдохнуть от толпы, а в этом году и невозможность поехать на отдых из-за пандемии", - отмечают эксперты.

Несмотря на то, что у большинства дачников нет центрального водопровода и канализации, основными плюсами загородной жизни опрошенные называют снижение бессонницы (27%), стресса (21%), улучшение самочувствие и прилив сил (15%). "При этом 31% отметили, что впервые надолго переехали на дачу лишь в прошлом году, а 9% признались, что специально купили дачу, чтобы провести там пандемию", - отметили в центре.

Опрос проводился 6-10 июля во всех регионах страны среди 2 026 респондентов старше 18 лет.