Питьевая вода соответствует нормам на Кубани после дождей

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Питьевая вода соответствует санитарным нормам в подтопленных в результате дождей районах Краснодарского края, за исключением поселка Джубга в Туапсинском районе, где продолжаются работы по очистке, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Также в Туапсинском районе сохраняется запрет на купание в море.

"Освобождены от воды и продезинфицированы 100% выгребных ям, индивидуальных колодцев, общественных колодцев. Водозаборы функционируют в штатном режиме, перебоев с водоснабжением нет, за исключением поселка Джубга в Туапсинском районе, когда все мероприятия по очистке будут закончены, будут повторно взяты пробы воды", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что на остальных подтопленных территориях пробы соответствуют санитарным нормам.

В пресс-службе также добавили, что в Туапсинском районе продолжаются работы по уборке территорий. Информации о соответствии санитарным нормам качества морской воды в Туапсинском районе пока нет. По данным администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, филиалом "Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" здесь был произведен отбор проб морской воды на пляжах сельского поселения, качество морской на ряде пляжей не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека и факторов среды обитания".

Ранее сообщалось, что запреты на купание сняли в Сочи и Геленджике, остальные подтопленные территории расположены не на побережье Черного моря.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. В ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона. Режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Северском, Туапсинском районах. В середине прошлой недели циклон покинул территорию края.