Эксперт сообщила, что ультрафиолет помогает в борьбе с аллергией на солнце

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ультрафиолетовое излучение помогает в борьбе с солнечной крапивницей, которую также называют аллергией на солнце. Соответствующую процедуру должны проводить специалисты, рассказала ТАСС врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.

"Мало кто об этом знает, но у дерматологов есть возможность проведения лечения ультрафиолетовым светом - это процедура, которая проводится для выработки толерантности к лучам солнечного света. Пациента по нарастающей обрабатывают ультрафиолетовым излучением, и со временем, когда он выходит на солнце, такой явной реакции на него уже не происходит", - рассказала она.

При первых проявлениях солнечной крапивницы специалист также посоветовала придерживаться простых правил. "Прежде всего стоит избегать прямых солнечных лучей, носить легкую хлопчатобумажную одежду, при этом максимально закрытую, использовать кремы с высоким фактором защиты. Также, если появляются какие-то симптомы, необходим прием антигистаминных препаратов. В некоторых случаях возможно использование гормональных кремов наружно", - заключила врач.

Перед тем, как решиться на процедуры или прием препаратов, пациенту стоит убедиться, что он страдает именно от аллергии на солнце, уточнила врач. "При появлении любых высыпаний стоит проводить дифференциальную диагностику для того, чтобы понять - точно ли это аллергическая реакция на солнце, либо это какая-то реакция на лекарственные препараты, продукты питания или другое состояние кожи. Стоит обратиться к врачу для установления правильного диагноза", - напомнила Польнер.

В ряде случаев реакция на солнце может оказаться не солнечной крапивницией, а более сложным состоянием, вызванным паразитами и токсинами в коже, предупредил врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Солнечная крапивница проходит, когда человек перестает находиться на солнце. Это достаточно быстрая реакция. Однако есть немного более сложное состояние - фотоаллергический дерматит. Он возникает, когда под воздействием солнечных лучей в коже образуются некие вещества из тех элементов, которые изначально в кожу попали - это некоторые виды паразитов, токсины, которые на солнце преобразуются и в итоге приводят к дерматиту. В таком случае реакция держится дольше, даже после того, как вы ушли с солнца. Справиться самостоятельно можно при помощи противозудных препаратов, но если это уже регулярная история, то нужно обращаться к врачу", - объяснил он.