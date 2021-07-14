В Минтруде рассказали, когда начнутся "школьные" выплаты

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. Большинство семей получат деньги именно в этот день, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

"По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день", - сказала глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве пояснили, что уже с 15 июля родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд. При этом многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления.

Обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября, отметили в Минтруде.

Президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.