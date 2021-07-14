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Пандемия COVID-19

Вьетнамский авиаперевозчик сообщил о мошенничестве при продаже билетов на чартерные рейсы

Представитель Viеtnam Airlines сообщил, что в последнее время в компанию поступило много обращений от вьетнамских граждан за рубежом, сообщавших о предложениях различных агентов приобрести билеты для репатриации на родину

ХАНОЙ, 14 июля. /ТАСС/. Национальный вьетнамский авиаперевозчик, компания Viеtnam Airlines, выступила с предупреждением об участившихся случаях мошенничества при продаже билетов на ее чартерные рейсы из-за рубежа во Вьетнам. Об этом сообщила в среду газета Tuoi Tre.

Как отметил представитель Viеtnam Airlines, в последнее время в компанию поступило много обращений от вьетнамских граждан за рубежом, сообщавших о предложениях различных агентов приобрести билеты на чартерные рейсы для репатриации на родину. В результате проверки было установлено, что многие из предлагаемых рейсов не планируются, а продажа билетов на них - мошенничество. В этой связи Viеtnam Airlines призывает соотечественников за рубежом, желающих вернуться на родину, узнавать информацию о планируемых рейсах и приобретать билеты на них только у официальных представителей авиакомпании.

После отмены из-за пандемии регулярного международного авиасообщения в апреле прошлого года Вьетнам сразу же начал решать задачу возвращения на родину своих граждан из стран, охваченных эпидемией коронавируса. Компетентными органами в сотрудничестве с вьетнамскими представительствами за рубежом были организованы сотни специальных авиарейсов для эвакуации соотечественников.

Теги
ВьетнамПандемия COVID-19
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