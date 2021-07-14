Школьницу, пережившую насилие сверстников на Алтае, отправили в санаторий

БАРНАУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Школьницу из Барнаула, пережившую групповое насилие со стороны сверстников, направили на отдых в один из санаториев Алтайского края, сообщает Алтайское отделение Российского детского фонда. На благотворительные средства, сбор которых еще продолжается, девочке помогут отремонтировать комнату, в которой она живет, и подготовиться к новому учебному году.

"Подопечная детского фонда сейчас находится в одном из детских санаториев края. В основном она общается с детьми младше себя по возрасту, среди них у нее появились друзья. Внешне поведение девочки ничем не отличается от поведения других детей. За весь период семье было перечислено 33 тыс. рублей. Для ребенка на эти средства приобретена сезонная обувь, часть средств планируется направить на подготовку к школе. В планах - проведение ремонта в комнате девочки, обновление мебели, так как помещение находится в крайне неприглядном состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время сбор средств для пострадавшего ребенка продолжается.

Ранее на благотворительные средства Алтайского отделения Российского детского фонда девочка и ее мама отдохнули в Санкт-Петербурге.

Инцидент с жестоким насилием над 11-летней девочкой сверстниками произошел 23 мая в одном из заброшенных зданий Барнаула. Видеозапись с издевательствами над девочкой появилась в соцсетях. После этого было возбуждено два уголовных дела, 31 мая по обвинению в совершении преступления суд взял под стражу 14-летнюю девочку. Однако 16 июня мера пресечения ей изменена на домашний арест.

По данным следствия, школьница в компании сверстников в одном из заброшенных домов города избила ученицу начальных классов, после чего совершила сексуальное насилие. Известно, что обвиняемая и другие фигуранты дела воспитывались в благополучных семьях, на учете в органах профилактики не состояли. Следователи полагают, что вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула и регионального правительства.