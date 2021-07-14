Вильфанд предупредил о коротком бархатном сезоне на курортах России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бархатный сезон на российских курортах в этом году будет на две недели короче, чем в 2020 году. Он продлится до начала октября, рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В прошлом году оно [море - прим. ТАСС] было супертеплое. Прогрелись деятельные слои моря, и оно очень долго отдавало свое тепло. Фактически до 20 октября был бархатный сезон. В этом году будет обычный бархатный сезон - где-то до первой декады октября", - сообщил он.

По словам Вильфанда, рассчитывать на длительный бархатный сезон на российских курортах не приходится из-за деятельности циклона в июне и начале июля на юге европейской части страны. Он не позволил морю активно прогреться.

"Облачная погода, частые осадки приводили к тому, что все-таки море не прогревалось так интенсивно, как в прошлом году, когда антициклональная погода была. Бархатный сезон будет, и он будет совершенно обычным, нормальным уж точно", - отметил метеоролог.

Сейчас температура моря на курортах России составляет в среднем 24 градуса тепла, сообщил Вильфанд.