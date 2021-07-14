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Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 70% работников московских медицинских организаций прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в среду сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом. И наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями, и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих. <…> По состоянию на 14 июля привиты <…> почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения", - сказала Ракова. 
 

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Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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