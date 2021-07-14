Вильфанд считает, что зимы в России могут стать "европейскими" через 30 лет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Зимы в России могут потеплеть на 3-5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к "европейским зимам", рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. <…> Температура повысится на 3-5 градусов, мы приблизимся к западно-европейским зимам", - заявил он.

Однако, по словам Вильфанда, такие изменения в климате не отменят морозов, хоть они и могут стать достаточно редкими. "В целом зимы будут теплеть, но интенсивность похолоданий не уменьшится, и не нужно рассчитывать, что в Москве не будет 20-25 градусов мороза. <…> Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное", - пояснил метеоролог.