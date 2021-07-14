Суда Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после крупных учений в Тихом океане

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Суда обеспечения Тихоокеанского флота, которые участвовали в крупных учениях в Тихом океане, в среду вернулись во Владивосток, сообщила пресс-служба флота.

"Во Владивосток после длительного плавания вернулись суда Тихоокеанского флота, которые более двух месяцев обеспечивали действия отрядов кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, суда приняли участие в учении с группировкой сил в дальней морской зоне, которое проводилось в центральной части Тихого океана. В частности, в пункт постоянной дислокации прибыли танкеры "Иркут" и "Борис Бутома", гидрографическое судно "Маршал Геловани", госпитальное судно "Иртыш", морские буксиры", - говорится в сообщении.

За время плавания танкеры провели более 25 заправок боевых кораблей топливом и водой. Пополнение запасов осуществлялось как в дрейфе, так и на ходу, в соответствии с погодными условиями. Большой морской танкер "Борис Бутома" совершил деловые заходы в порты Вьетнама и Филиппин. Гидрографическое судно "Маршал Геловани" в период похода выполнило гидрометеорологические и гидрографические работы на протяжении около 15 тыс. линейных километров, установило семь гидрологических станций, провело почти 400 гидрометеорологических погодных наблюдений, а также реализовало научно-исследовательскую программу в центральной части Тихого океана.

Неделю назад, 8 июля, во Владивостоке встретили семь кораблей Тихоокеанского флота, которые в составе группировки сил принимали участие в крупномасштабных учениях в центральной части Тихого океана. Среди них - флагман флота ракетный крейсер проекта 1164 "Варяг", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", фрегат проекта 1155М "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Пантелеев", корветы проекта 20380 "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".