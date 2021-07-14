Вильфанд заявил, что длительность сезонов года в РФ меняется из-за глобального потепления

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Зимний период в регионах России сократился минимум на семь дней из-за глобального потепления за последние 25 лет, а летний - увеличился на один-три дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас можно утверждать, что продолжительность зимнего периода <…> уменьшается. За последнюю четверть века, в разных регионах по-разному, но минимум на семь дней", - рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Вильфанда, лето в России тоже меняется из-за глобального потепления, но менее активно. Оно становится длиннее в среднем на один-три дня.

Метеоролог отметил, что глобальное потепление не сможет привести к отсутствию периодов весны и осени в будущем.