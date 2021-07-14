Лига безопасного интернета в июле выявила более 300 фейков о выборах в Госдуму

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета менее чем за неделю выявила более 300 случаев распространения недостоверной информации (фейков) о предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"С 8 июля таких публикаций зафиксировано уже 312, их число будет расти", - сказала собеседница ТАСС. Среди фейков - ложная информация о медицинском осмотре на избирательных участках, переносе даты Единого дня голосования и планах по введению локдауна после выборов.

По словам Мизулиной, часть фейков распространена, предположительно, с территории иностранных государств, в том числе входящих в ЕС. "Эта информация передана нами для проведения проверки в правоохранительные органы. Эксперты ожидают резкий рост числа таких фейков в ближайшее время", - сообщила Мизулина.

Большая часть фейков о выборах обнаружена на платформах TikTok и Telegram.

Кроме того, с начала июня организация обнаружила 5 тыс. 107 фейков, относящихся к вакцинации и ограничительным мерам.