ВОЗ сообщила, что в мире за неделю выявили почти 3 млн случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 3 млн случаев заражения коронавирусом и более 55 тыс. летальных исходов зарегистрировали на минувшей неделе в мире специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость увеличилась на 10%, а смертность на 3%, сообщила в среду женевская штаб-квартира ВОЗ.

"Общее число новых случаев заболевания составило на прошлой неделе (с 5 по 11 июля) почти 3 млн, что на 10% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене организации. По ее данным, за неделю умерли более 55 тыс. человек, что на 3% больше, чем за предшествующие семь дней. До этого смертность снижалась на протяжении более двух месяцев.

С 5 по 11 июля в мире были выявлены 2 996 465 заразившихся и зарегистрировано 55 830 летальных исходов. По состоянию на 11 июля всего насчитывалось 186 240 393 случая инфицирования и 4 027 861 случай смерти пациентов.

О самом большом количестве заразившихся за неделю в ВОЗ сообщила Бразилия (333 030). Далее следуют Индия (291 789), Индонезия (243 119), Великобритания (210 277) и Колумбия (174 320). Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован на Британских Виргинских островах (2 497 новых случаев на 100 тыс. жителей), на Сейшелах (763), Кипре (673), Джерси (628) и Фиджи (490).

Заболеваемость снизилась за неделю в Северной и Южной Америке (на 3%). Вместе с тем рост зарегистрирован в Восточном Средиземноморье (на 25%), Европе (на 20%), Юго-Восточной Азии (на 16%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 15%) и Африке (на 5%). Смертность особенно сильно выросла в Африке (на 50%) и Юго-Восточной Азии (на 26%). Заметное снижение числа летальных исходов отмечено в Северной и Южной Америке (на 11%). В Европе за семь дней заразились более 653 тыс. человек и умерли почти 7 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 962 тыс. новых случаев инфицирования и более 23 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 712 тыс. заразившихся, умерли более 14 тыс. человек.

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, с 6 по 13 июля расширил свою географию со 104 до 111 стран.