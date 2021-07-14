Жителям Орска Оренбургской области рекомендовали не выезжать за город из-за коронавируса

ОРЕНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Администрация города Орска призвала жителей ограничить поездки в крупные населенные пункты Оренбургской области и за пределы региона из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Соответствующее сообщение было опубликовано в среду на сайте мэрии.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Орска просим вас перенести в ближайшие выходные дни поездки в крупные населенные пункты Оренбургской области, а также за ее пределы", - сказано в сообщении.

Вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова ранее сообщила, что в регионе четвертую неделю продолжается подъем заболеваемости. Около 50% новых случаев коронавирсной инфекции, по ее словам, выявляются у жителей крупных городов - Оренбурга и Орска. При этом в Орске большое количество заразившихся госпитализируют с поражением легких, задействовали все мощности больниц города, которые использовались во время осенней волны пандемии. Такую ситуацию министр связывает с низким уровнем вакцинации населения востока области и, в частности, Орска.

Савинова также отметила, что 12 июля в ковид-госпитали Оренбургской области госпитализировали 230 пациентов. На прошлой неделе в среднем за сутки в стационары определяли по 171 заразившемуся. Еще неделей ранее госпитализировали 150 пациентов в сутки.

По данным Минздрава области на 14 июля, официально в Оренбуржье зарегистрировали 50 821 случай коронавирусной инфекции, в том числе 275 - за прошедшие сутки. С начала пандемии в Орске выявили 5 710 случаев. Выздоровели в регионе с начала пандемии 44 117 человек, умерли 1 160 пациентов. В стационарах находятся 1 208 человек с диагнозом COVID-19.

В Оренбургской области действует ограничение на проведение массовых и групповых мероприятий с участием свыше 10 человек. Для заведений общепита установили запрет работать с 00:00 до 06:00, кинозалы могут заполняться не более чем на 75%. Беременные и люди старше 65 лет должны перевестись на дистанционную работу.