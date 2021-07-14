Новосибирский зоопарк первым в России создаст берлоги для наблюдения за спящими медведями

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, один из крупнейших в России, первым в стране создаст 15 смотровых берлог, которые дадут возможность посетителям через стекло в зимнее время наблюдать за спящими медведями. Объекты появятся осенью при строительстве павильонов для малайских медведей и реконструкции вольеров для бурых и гималайских медведей, сообщил в среду журналистам директор зоопарка Андрей Шило.

"Они будут в определенные часы открываться, чтобы минимально беспокоить животных. Можно будет понаблюдать [через стекло]. <...> Это будет впервые использовано в России, поэтому будем оценивать менталитет людей. Если люди не станут будить зимой медведя, это будет работать. Если что-то пойдет не так, это будет использовано в научных целях для сотрудников зоопарка", - сказал он.

Как рассказал Шило, работы по строительству новых и реконструкции старых вольеров завершатся в октябре-ноябре, ранее сообщалось о планах сдать объекты к августу. При этом малайские медведи, которых ожидали в Новосибирске в 2021 году, поселятся в зоопарке не ранее 2022 года. По словам директора, для каждого вида медведей предусмотрят свою зону и условия обитания. К примеру, для бурых медведей создадут участок с водой, куда дозировано будут выпускать рыбу. Это даст животным приближенную к естественным условиям обитания возможность самостоятельно добывать еду.

Как рассказала замгубернатора региона Ирина Мануйлова, в ближайшее время власти выделят из областного бюджета 40 млн рублей для поддержания видового разнообразия зоопарка и завершения строительства вольеров. Еще 20 млн рублей на эти цели выделит зоопарк. По ее словам, на территории уже возвели четыре здания, где в ближайшее время начнутся отделочные работы с маскировкой под естественные природные зоны обителей вольеров - Дальний Восток, Сибирь, Азия.

В начале года Шило сообщал, что сотрудники зоопарка приступили к строительству теплых павильонов для малайских медведей и реконструкции вольеров для бурых и гималайских медведей. Работы планировалось завершить до конца августа 2021 года, стоимость вольерного комплекса оценивалась в 120 млн рублей. Также в текущем году планировалось пополнить число питомцев первыми в стране малайскими медведями, занесенными в Международную красную книгу.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 780 видов животных на площади 65 га. Более 120 из них занесли в Международную красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых - амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.