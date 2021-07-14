В Минздраве Карелии ожидают первую поставку вакцины "Спутник Лайт" в июле

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Первая поставка однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Карелию ожидается в июле. Об этом ТАСС сообщила в среду замминистра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен.

"Мы ждем. По информации Минздрава РФ, распределение вакцины "Спутник Лайт" нам обещали в июле", - сказала она.

Конкретное количество доз пока неизвестно, оно определяется пропорционально населению региона, темпам расходования вакцины в соответствии с мощностями производителя препарата. В первую очередь вакцину планируется использовать для ревакцинации от коронавируса. В регионе уже есть повторно привившиеся. Сейчас ревакцинацию проводят вакциной "Спутник V", при этом Руотцелайнен подчеркнула, что процедура проводится по тому же протоколу, что и в первый раз: человек прививается первым компонентом, а через 21 день он должен прийти за вторым.

"Было ошибочное мнение, что для ревакцинации достаточно ввести один компонент вакцины", - пояснила собеседница агентства.

В целом вакцинация в республике сейчас набрала обороты. По словам замминистра здравоохранения Карелии, если в апреле-мае желающих привиться от коронавируса в день были единицы, то сегодня в прививочные пункты приходят более 2,5 тыс. человек ежедневно. При сохранении таких темпов и регулярных поставках вакцины 60% жителей республики привьются хотя бы одним компонентом уже к середине сентября.

Несмотря на очереди, в Минздраве Карелии пока не видят необходимости в открытии дополнительных прививочных пунктов, хотя есть понимание, как можно расширить эту сеть, если в регион придет достаточный объем вакцины.

"Нужно понимать, что мы работаем в условиях и кадрового дефицита. Нагрузка на медперсонал очень серьезная, плюс повысилась заболеваемость по сравнению с апрелем-мартом: силы направлены и на лечение пациентов, и на вакцинацию, которую необходимо делать с тройным темпом. Поэтому распыляться на много пунктов, где будет приходить не такое количество пациентов (плюс пункт может простаивать, когда нет вакцины), смысла нет. Но если нам придет требуемое для нас количество вакцины, и нам потребуется открыть еще пункты, мы к этому готовы. Мы знаем, где их открыть, и персонал найдется", - прокомментировала Руотцелайнен.

Эпидемическая ситуация в регионе

По данным Минздрава Карелии, в республике за время пандемии выявили 52 949 случаев заражения, прирост за сутки - 191 (из них 186 человек не прививались). Выздоровели в республике 49 366 пациентов, умерли - 670. Уровень суточной заболеваемости в регионе остается в два раза выше, чем в среднем по России: 8 622,7 случая на 100 тыс. населения к 3 974,9 в стране. Доля свободных коек - 23,2%.