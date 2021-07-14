Прокуроры проведут проверки во время приемной кампании в вузы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Прокуроры по поручению генерального прокурора Игоря Краснова проведут проверки во время приемной кампании в вузы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В рамках поручения генерального прокурора Игоря Краснова с учетом актуальности вопроса соблюдения учебными заведениями законодательства в период приемной кампании прокуроры проверят, как в регионах образовательными организациями исполняется законодательство при приеме граждан на обучение", - сообщили в ведомстве.

Отдельное внимание прокуроры уделят вопросам целевого набора студентов на бюджетные места. "По всем нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что результаты проведенного в Генпрокуратуре анализа свидетельствуют о том, что прокуроры по-прежнему выявляют нарушения федерального законодательства в деятельности организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.