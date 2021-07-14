В Крыму за сутки зарегистрировали 375 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Крыму составило 375, из них семь у приехавших из-за рубежа. Об этом в среду сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

В России новый максимум смертей за сутки. Главное о коронавирусе за 13 июля

"За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа", - написал Аксенов. По его данным, количество выздоровевших за сутки составляет 553 человека.

Он уточнил, что за сутки на новую коронавирусную инфекцию проверены 5 536 человек.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тыс. заболевших, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. человек.