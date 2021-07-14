В Крыму за сутки зарегистрировали 375 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Крыму составило 375, из них семь у приехавших из-за рубежа. Об этом в среду сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.
"За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа", - написал Аксенов. По его данным, количество выздоровевших за сутки составляет 553 человека.
Он уточнил, что за сутки на новую коронавирусную инфекцию проверены 5 536 человек.
22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.
По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тыс. заболевших, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. человек.