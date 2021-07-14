ВЦИОМ: около половины россиян хотели бы поехать в тур на космодромы Байконур и Восточный

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Почти половина россиян (43%) хотели бы отправиться в тур на космодромы Байконур и Восточный, треть - совершить полет на реактивных самолетах в стратосферу и пройти космические тренировки в Звездном городке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Почти треть наших соотечественников (30%) хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию, 34% хотели бы совершить полет на реактивных самолетах в стратосферу, 33% - пройти космические тренировки на тренажерах в Звездном городке, 43% хотели бы поехать в тур на космодромы Байконур и Восточный", - говорится в сообщении.

Три четверти опрошенных слышали о космическом туризме. Половина респондентов считает, что космического туризма в России нет, еще 21% утверждает, что он в стране не развивается.

В первую очередь нужно расширять участие РФ в работе МКС и создавать новые космические станции, 30% опрошенных считают это направление деятельности приоритетным. Еще 29% говорят о создании военно-космических программ, в частности, военных спутников. Также стоит обратить внимание на освоение Луны и Марса (так ответили 18% опрошенных) и строительство новых космодромов (17%).

Среди событий, связанных с космосом и произошедших за последние два года, ярче всего россияне запомнили запуск ракет компанией Илона Маска SpaceX (11%), запуски и строительство новых ракет (6%) и марсианские программы (5%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 июля 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод проведения - телефонное интервью со случайной выборкой номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.