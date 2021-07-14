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Эксперт сообщил, что более 60% россиян страдают от ожирения

Доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк рассказал, что около 10% детей также имеют избыточную массу тела

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Избыточная масса тела отмечается у более 60% детей и взрослых в России, сообщил в среду директор ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк.

"Более 60% детского и взрослого населения суммарно имеют избыточность массы тела и алиментарное ожирение разных степеней", - сказал эксперт.

По его словам, около 10% детей также имеют ожирение.

Согласно представленной на форуме презентации, ожирением страдают 63% мужчин и 60% женщин.

Основными нарушениями в питании Никитюк назвал избыточное потребление сахара, кондитерских изделий и колбас при недостаточном потреблении овощей и фруктов, молочных продуктов.

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