В Ульяновской области приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препарата

ТАСС, 14 июля. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции приостановлена в Ульяновской области в связи с отсутствием вакцины, поступившие в регион комплекты прививок почти исчерпаны. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Массовая вакцинация в области приостановлена в связи с тем, что вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, всего с начала прививочной кампании в область поступило 232 942 комплекта вакцины, по данным на понедельник 12 июля, первым компонентом было привито 226 512 человек, или 38% от числа жителей региона, которых планируется привить. При этом ежедневный темп вакцинации составляет порядка 5 тыс. человек. Всего в регионе развернуто 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, а также действует 31 выездная бригада. В министерстве сообщили, что пункты вакцинации, несмотря на отсутствие препаратов, продолжают работать, здесь каждый обратившийся может получить консультацию специалистов и записаться на прививку.

В пресс-службе Минздрава области уточнили ТАСС, что очередная партия вакцины "Спутник V" должна поступить в регион в четверг.