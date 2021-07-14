Власти Польши пока не планируют делать вакцинацию от коронавируса обязательной

ВАРШАВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Польши пока не рассматривают возможность введения в стране обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио ответственный за реализацию национальной программы вакцинации Польши, руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

"Сейчас таких планов нет", - заверил он. "Мы ведем работу, связанную с мониторингом, анализом эффективности тех решений, которые используются в других странах", - добавил Дворчик.

Вместе с тем, по его словам, "резерв людей, убежденных в необходимости вакцинации, заканчивается или почти уже закончился". "Об этом свидетельствует динамика регистрации на вакцинацию. В последние недели это снижение составляет по несколько десятков процентов", - отметил он, признав, что "эта проблема становится все большим и большим вызовом". "От этого зависит, будем ли мы здоровы или будем подвергаться опасности заболеть. От этого также зависит вопрос возможных очередных локдаунов", - указал политик.

В настоящее время, как напомнил Дворчик, около 55% совершеннолетних поляков уже вакцинированы первой дозой или зарегистрированы. Этот показатель власти Польши не считают достаточным.

Вакцинация началась в Польше 27 декабря 2020 года. В страну поступило более 40,8 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Более 31,6 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили более 17,4 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 15,2 млн человек.