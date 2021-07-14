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Пандемия COVID-19
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Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом

Артист находится в больнице около двух дней
Михаил Боярский Сергей Мальгавко/ТАСС
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Михаил Боярский
© Сергей Мальгавко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский доставлен с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, болезнь протекает легко. Об этом ТАСС сообщили в среду в Театре им. Ленсовета.

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"В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый", - сказала собеседница агентства. По ее данным, артист находится в больнице около двух дней.

Самочувствие артиста хорошее, добавили в театре.

В начале февраля сын артиста, депутат Государственной думы Сергей Боярский сообщал, что его родители привились от коронавируса вакциной "Спутник V".

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РоссияБоярский, Михаил СергеевичПандемия COVID-19
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