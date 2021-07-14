В Крыму при росте заболеваемости дельта-штамм стал доминирующей мутацией коронавируса

"С 24-й недели текущего года впервые за 20 последних лет уровень эпидемического порога по сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями в июле превысил эпидемические пороги. Это однозначно связано с особенностями циркуляции существующего штамма на территории полуострова и города Севастополя. По результатам секвенирования за последнюю неделю установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма "дельта", - сказала Пеньковская.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор фиксирует преобладание дельта-штамма коронавируса в Крыму, что стало причиной превышения эпидпорога по острым респираторным вирусным инфекциям впервые за 20 лет. Об этом в среду на заседании регионального оперативного штаба сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Руководитель управления Роспотребнадзора отметила, что ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться нестабильной, фиксируется тенденция к значительному росту числа заболевших. Говоря о характеристиках дельта-штамма, Пеньковская отметила, что данная мутация вируса начинается с проявления ОРВИ, имеет более короткий инкубационный период, что способствует более быстрому ухудшению состояния пациентов. "Поступающие в стационар очень быстро "тяжелеют". Если при "уханьском" штамме мы говорили о 14-дневном инкубационном периоде, то сегодня инкубационный период сокращается до пяти-шести дней", - отметила санврач.

Рост заболеваемости

Уровень распространения коронавируса в Крыму за месяц вырос в два раза. "Только за последнюю неделю количество случаев составляет практически месячное количество случаев, зарегистрированное в апреле 2021 года, и половину случаев октябрьских цифр, когда мы начали отмечать предыдущий подъем [заболеваемости] новой коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 12% и за четыре недели, то есть за месяц, уровень заболеваемости увеличился в два раза", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора.

Пеньковская отметила, что при этом в медицинских учреждениях, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом, растет заполняемость коек. По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, сейчас на полуострове развернуто 3 179 коек в 31 медицинской организации. На минувшей неделе власти развернули 169 коек в Бахчисарайской центральной районной больнице.

Ограничения в Крыму

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения: запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. При этом в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште, где на тот момент ситуация была самой сложной, ввели дополнительные меры - запрет на работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов; театры и кинотеатры не могут заполнять залы более чем наполовину. 13 июля власти приняли решение распространить на ряд муниципалитетов дополнительные ограничения, введенные ранее из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом в некоторых районах и городах Крыма.

Крым также переведет в закрытый режим соцучреждения, где сотрудники не пройдут вакцинацию. "С 1 августа все учреждения, которые работают с круглосуточным пребыванием, это учреждения социального обслуживания, дома-интернаты и школы-интернаты, если у них персонал не привит на 95%, они переходят в закрытый режим работы. Это же касается и летних оздоровительных лагерей", - сказала Пеньковская.

Главный санитарный врач отметила, что на данный момент в закрытом режиме работают только 6% учреждений с круглосуточным пребыванием.

Кроме того, руководитель управления Роспотребнадзора также обратилась к властям Керчи и Ленинского района с требованием проконтролировать запрет проведения рок-фестиваля "Боспорские врата", поскольку это может усугубить и без того непростую эпидемиологическую ситуацию на полуострове. Соответствующее обращение, по словам Пеньковской, также направили в органы внутренних дел.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 50 тыс. заболевших, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. При этом сейчас ситуация в Крыму примерно такая же, как в середине зимы, когда фиксировалась наиболее сложная ситуация с коронавирусом в регионе.