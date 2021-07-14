"Ночные волки" перенесли традиционное байк-шоу из Севастополя в Донецк

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Мотоклуб "Ночные волки" принял решение перенести в этом году байк-шоу, которое традиционно проходит на горе Гасфорта в Севастополе, в Донецк. Об этом сообщил ТАСС в среду лидер байк-клуба Александр Залдастанов (Хирург).

В этом году состоится 26-е байк-шоу, организатором которого выступает мотоклуб "Ночные волки". На протяжении последних лет оно проходило в Севастополе.

"В день освобождения Донецка, когда вся республика будет отмечать этот день, мы планируем показать кульминацию байк-шоу, которую готовили целый год и которую хотел увидеть народ Донбасса. Учитывая то, что сейчас творится вокруг этого региона и с учетом наших отношений с республикой, это, наверно, будет самый правильный выход. Поэтому 11 сентября, Донецкая народная республика, байк-шоу "Русский лес", - сказал Залдастанов.

Залдастанов отметил, что делегация Донбасса должна была стать одной из самых многочисленных на планировавшемся ранее шоу в Севастополе. "Это сотни мотоциклов, автобусы с детьми, участие артистов, музыкантов, - сказал лидер клуба. - Все это не могло не повлиять на принятие нами решения перенести в этом году байкшоу туда, где оно было бы нужнее".

В Севастополе, по словам собеседника агентства, байк-шоу состоится 6-7 августа 2022 года, лайн-ап музыкантов сохранится. Все приобретенные билеты будут действовать. В то же время организаторы предоставили возможность гостям шоу сдать купленные билеты. Это можно будет сделать с 19 июля по месту приобретения.

Байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" впервые прошло в 1995 году. В последние годы оно проводится в Севастополе - в парке, который "Ночные волки" обустроили около горы Гасфорта на выделенном им участке земли. Байк-шоу проводится в течение двух дней.