"Ключ на старт". Кто отправляет ракеты с космодрома Восточный

1 июля состоялся десятый запуск ракеты-носителя "Союз 2.1б". Ракета взлетела на закате, оставив в небе похожий на медузу след. И если бы начальник совместного расчета подготовки и пуска ракетно-космического назначения разгонного блока "Фрегат" Алексей Асхадулин верил в приметы, то увидел бы в этом благоприятный знак. Но он просто доволен, что его дебютный запуск прошел успешно. О работе молодого специалиста, ответственного за запуск космических кораблей, — в материале ТАСС. Первый номер Ракету с космодрома Восточный в Амурской области впервые запустили в 2016 году. С тех пор они отправлялись отсюда один-два раза в год. Но 2021-й стал рекордным, ведь с января таких пусков здесь было уже четыре. В июле запуском руководил 34-летний Алексей Асхадулин. В космической отрасли он работает уже около 15 лет, но за подготовку и полет "Союза" отвечал впервые. По данным пресс-службы космического центра "Восточный", Асхадулин стал вторым пускающим в России. Необходимость в обучении уникального специалиста появилась именно из-за роста количества запусков с Восточного. "В 2006 году я пришел работать в байконурский филиал ракетно-космического центра "Прогресс", был монтажником спецоборудования летательных аппаратов третьего разряда. Работа на тот момент состояла в бортовом расчете систем управления и в обеспечении борта — в сборке схем, в установке приборов переключения, в участии в испытаниях непосредственно на борту", — говорит Асхадулин.

Описание Начальник совместного расчета подготовки и пуска ракетно-космического назначения разгонного блока "Фрегат" Алексей Асхадулин © Екатерина Киселева/ТАСС

В этой должности он проработал до 2014 года, а после устроился на соседнее предприятие — в космический центр "Южный", в Центр организации контроля и испытания ракетно-космической техники. Вырос до главного специалиста, и в 2015 году принял предложение работать на Восточном. "Шестой год знаком со стартовым комплексом, участвовал во всех пусках, начиная с первого. В мои обязанности входила эксплуатация наземного оборудования в плане обеспечения работоспособности и функционирования", — рассказывает он. Логическим продолжением космической карьеры стало назначение на должность начальника совместного расчета подготовки и пуска ракеты космического назначения с разгонным блоком "Фрегат", если проще — пускающего, или, как говорят на космодроме, первого номера. Вместе с большой должностью у молодого специалиста появилась и большая ответственность. К пуску готовы Основные работы на техническом и стартовом комплексах по подготовке ракеты к пуску занимают десять рабочих дней. Боевой расчет проверяет оборудование, проводит его испытания. "Непосредственно на подготовку ракеты на самом стартовом комплексе, согласно технологии, разработанной на космодроме Восточный, отводится четыре дня", — добавляет Асхадулин. Установка ракеты-носителя на стартовый стол — зрелище не менее ожидаемое и эффектное, чем сам запуск. То, как тепловоз на рассвете везет по рельсам "Союз", впечатляет: преодолев 4,5 км от монтажно-испытательного комплекса до стартового комплекса, 50-метровую ракету поднимают до вертикального положения и "прячут" под мобильной башней обслуживания, чтобы заправить топливом, перепроверить исправность оборудования.

Описание Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

"Пусковой день начался с построения и постановки задач совместному (боевому) расчету. Дальше проверили исходное состояние и провели внешний осмотр ракеты-носителя", — уточняет специалист. Подготовленная к старту ракета несколько часов проводит в одиночестве — стартовый комплекс покидают абсолютно все специалисты, так как после команды "Ключ на старт!" находиться здесь невозможно. На время пуска специалисты перемещаются в укрепленный командный пункт, его еще называют сердцем космодрома, он расположен в 300 м от стартового комплекса. Покидая Землю Именно Асхадулин дает команду "Ключ на старт!", после чего с помощью поворота специального ключа подготовка запуска переводится на автоматический режим. Правда, "Союз" взмывает в небо не сразу. Следует еще до десяти команд, последовательность которых регламентирована циклограммой пуска. Ракета покидает Землю после команд "Пуск!", когда начинается подача компонентов топлива в двигательную установку, и "Зажигание!" — воспламенение топлива в камерах сгорания. 1 июля в 21:48 (15:48 мск) ракета-носитель, дождавшись этих команд, полетела.

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