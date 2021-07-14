{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Свердловской области запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек

В регионе отменили такие массовые мероприятия, как "Ночь музыки", международный марафон "Европа - Азия", а также крестный ход памяти семьи Романовых во время фестиваля "Царские дни"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Свердловский Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более 500 человек. Об этом сообщили в региональном управлении в среду.

На эту тему
В России новый максимум смертей за сутки. Главное о коронавирусе за 13 июля
В России новый максимум смертей за сутки.

"Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля 2021 года (коэффициент распространения инфекции 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю - 31,2%, охват тестированием населения методом ПЦР - 431,7 на 100 тысяч населения), в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что "никакие мероприятия свыше тысячи человек даже на свежем воздухе проводиться не должны".

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Отменили такие массовые мероприятия, как "Ночь музыки", международный марафон "Европа - Азия". Также региональные власти не согласовали проведение крестного хода памяти семьи Романовых во время фестиваля "Царские дни".

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 98 тыс., число выписанных превышает 91 тыс., общее число умерших - свыше 4 тыс.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
"Ночные волки" перенесли традиционное байк-шоу из Севастополя в Донецк
Первое шоу мотоклуба прошло в 1995 году
Читать полностью