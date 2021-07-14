В Свердловской области запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Свердловский Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более 500 человек. Об этом сообщили в региональном управлении в среду.

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"Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля 2021 года (коэффициент распространения инфекции 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю - 31,2%, охват тестированием населения методом ПЦР - 431,7 на 100 тысяч населения), в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что "никакие мероприятия свыше тысячи человек даже на свежем воздухе проводиться не должны".

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Отменили такие массовые мероприятия, как "Ночь музыки", международный марафон "Европа - Азия". Также региональные власти не согласовали проведение крестного хода памяти семьи Романовых во время фестиваля "Царские дни".

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 98 тыс., число выписанных превышает 91 тыс., общее число умерших - свыше 4 тыс.