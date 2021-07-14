Врач заверил в безопасности вакцинации от COVID-19 в жаркую погоду

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Жителям Москвы, которые намерены сделать прививку от COVID-19, не стоит откладывать вакцинацию на потом, дожидаясь окончания жаркой погоды. Рекомендации в этом случае ничем не отличаются от тех, что обычно даются при жаре, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Тем, кто еще не вакцинировался, в данной ситуации ждать ничего не нужно. В отношении вакцинировавшихся мы можем сказать, что нежелательных явлений все же минимальное количество. <...> Вакцинироваться можно в любое время года, но мы рекомендуем делать это как можно скорее", - сказал Тяжельников.

Он отметил, что на тех, кто вакцинируется, распространяются все те же обычные правила поведения в жару. "С 11:00 до 16:00 лучше не выходить на улицу, но если вышли, то стоит использовать солнцезащитный крем, носить светлую и легкую одежду, головные уборы. Стоит помнить об адекватном количестве потребляемой жидкости", - перечислил Тяжельников, добавив, что не рекомендуется пить сладкие и алкогольные напитки в жаркое время года, а питаться стоит легкой пищей - зелень, овощи и фрукты.

Также, по его словам, важно, чтобы максимальные физические нагрузки приходились либо на утренние, либо на вечерние часы.

Специалист напомнил, что симптомы солнечного и теплового ударов очень похожи - головокружение, слабость, нарушение сознания. Но солнечный удар обычно сопровождается ожогами. "Есть мнение, что если человек уже загорел, то он не может получить солнечный ожог. Это является большой ошибкой", - подчеркнул Тяжельников.

В подобных случаях лучше переместить человека в более прохладное место, дать попить и, в случае необходимости, вызвать врача.