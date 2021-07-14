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Папу Римского Франциска выписали из больницы после операции

Папа Римский Франциск Vatican Media/­Handout via REUTERS
Описание
Папа Римский Франциск
© Vatican Media/­Handout via REUTERS

ВАТИКАН, 14 июля. /ТАСС/. Врачи римской больницы имени Агостино Джемелли выписали в среду Папу Римского Франциска после операции на кишечнике. Об этом сообщил телеканал TGcom24.

В воскресенье понтифик провел традиционную молитву и проповедь, благословив собравшихся из окна больницы. На кадрах, показанных ранее по итальянскому телевидению, видно, что внутри больницы, где Франциск приветствовал персонал и других пациентов, в том числе в детском отделении, он перемещался в инвалидной коляске. Как указали источники в Ватикане, появление понтифика перед верующими в воскресенье уже само по себе является знаком его полноценного восстановления после перенесенной операции.

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Франциск (Папа Римский)
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