Папу Римского Франциска выписали из больницы после операции

ВАТИКАН, 14 июля. /ТАСС/. Врачи римской больницы имени Агостино Джемелли выписали в среду Папу Римского Франциска после операции на кишечнике. Об этом сообщил телеканал TGcom24.

В воскресенье понтифик провел традиционную молитву и проповедь, благословив собравшихся из окна больницы. На кадрах, показанных ранее по итальянскому телевидению, видно, что внутри больницы, где Франциск приветствовал персонал и других пациентов, в том числе в детском отделении, он перемещался в инвалидной коляске. Как указали источники в Ватикане, появление понтифика перед верующими в воскресенье уже само по себе является знаком его полноценного восстановления после перенесенной операции.