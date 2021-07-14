Памфилова похвалила сотрудников четырех избиркомов за ответственное отношение к вакцинации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова похвалила членов избирательных комиссий Чеченской республики, Белгородской и Московской областей, а также Ненецкого автономного округа за ответственное отношение к вакцинации от коронавируса.

"Я хотела бы поблагодарить наших коллег из Белгородской области, из Московской области, где уже подходит к 70% [число вакцинированных]. В Чеченской республике - 71%. Ненецкий автономный округ - тоже почти 70%", - сказала Памфилова.

По ее словам, в более чем половине региональных избиркомов количество вакцинированных "уже перешагнуло за 50%".

"Что касается вакцинации, у нас идет этот процесс, неплохо идет. Очень хотела бы выделить [регионы], где пока очень слабо процесс вакцинации идет среди наших комиссий. Это у нас Ярославская область и Санкт-Петербург - там вообще 16 с чем-то процентов [вакцинировано], во Владимирской области всего 18%", - добавила глава ЦИК.

"Коллеги, прошу не ослаблять внимание к этой теме. Мы не принуждаем, но настоятельно рекомендуем [вакцинироваться], осознавая всю ответственность, которая лежит на нас и на наших коллегах", - заключила Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.