Ставрополье получит 2,4 млрд рублей на строительство трех школ

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Ставропольский край получит из федерального бюджета дополнительно 2,4 млрд рублей на строительство школ. Это позволит возвести три учреждения общей вместимостью более 3,5 тыс. мест в двух крупных городах региона, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"Ставрополье на строительство школ получит дополнительно 2,4 млрд рублей. <…> Возможность строительства трех школ подтвердило Минпросвещения РФ: в Ставрополе на 1 550 мест в Юго-Западном районе и на 990 на улице Федеральной, а также на 1 002 места в Михайловске. Идут конкурсные процедуры по отбору подрядчиков", - говорится в сообщении.

В 2021 году в крае планируют построить и реконструировать шесть школ, в высокой степени готовности находятся здания в Михайловске и Кисловодске. Начато строительство школ в Буденновском и Георгиевском округах, их планируют открыть в 2022 году. По данным управления, в общей сложности до конца 2024 года в крае планируется построить 11 школ.

Кабмин РФ утвердил выделение почти 43,5 млрд рублей на строительство новых школ в регионах

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на строительство новых школ в регионах будет направлено почти 43,5 млрд рублей. С помощью господдержки до конца 2024 года планируется построить не менее 1,3 тыс. новых школ. К этой работе также планируется привлекать инвесторов и социально ориентированный бизнес.