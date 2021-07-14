Число регионов, где допустимы мероприятия на 0,5-1 тыс. участников, возросло до 14

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ни один российский регион по-прежнему не может в соответствии с новыми критериями Роспотребнадзора проводить массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Как следует из подсчетов ТАСС, мероприятия на 0,5-1 тыс. участников допустимы в 14 из 85 субъектов Федерации.

В соответствии с опубликованным в понедельник постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой готовность регионов к проведению массовых мероприятий оценивается по трем показателям - значению коэффициента распространения инфекции, темпам роста заболеваемости и охвату тестированием.

Мероприятия на 1-3 тыс. участников разрешены там, где коэффициент не превышает 0,8, а темпы роста заболеваемости - 5%. Больше 3 тыс. человек можно собирать на мероприятия, если заболеваемость снижается, а коэффициент равен или меньше 0,5. Кроме того, в обоих случаях в регионе должны ежедневно проводить как минимум 200 тестов на ковид на каждые 100 тыс. жителей. Всем трем требованиям сейчас не отвечает ни один регион.

При этом с 12 до 14 возросло число субъектов, где допустимы мероприятия на 0,5-1 тыс. участников (для этого коэффициент должен быть меньше или равен 1, а темпы прироста заболеваемости - не превышать 10%). Критериям Роспотребнадзора по состоянию на среду соответствуют Москва, Подмосковье, Владимирская, Кировская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Смоленская и Тульская области, а также Горный Алтай, Бурятия, Карелия, Чувашия и Забайкалье.