Кузнецова считает преждевременным обсуждение вакцинации подростков от коронавируса

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в РФ преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Такое мнение высказала в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя заявление главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса в РФ должна начаться до 20 сентября.

"Мы обсудили с коллегами из "Единой России" и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет", - сказала Кузнецова.

Она пояснила, что в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. "Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи", - уточнила омбудсмен.

"Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно", - подчеркнула Кузнецова.

При этом она обратила внимание, что "даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей". "И никак иначе", - заверила уполномоченный.

Исследования вакцины у детей

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.