Глава Карелии заявил, что республика прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Карелии пошла на спад. Медики отмечают снижение числа летальных случаев в стационарах, сообщил в среду в ходе прямого эфира во " ВКонтакте ", посвященного теме реализации национальных проектов в республике, глава Карелии Артур Парфенчиков.

"К счастью, наша медицина сегодня вновь прошла этот пик [заболеваемости коронавирусной инфекцией]. Видим, что прямая смертность снижается в стационарах. Нет уже десятков умерших в течение каждого дня - по десять человек мы фиксировали смертность в конце июня - начале июля", - сказал он.

Парфенчиков отметил, что коронавирусная инфекция влияет на общие показатели смертности в республике. По его словам, последствия заболевания могут сказаться на демографии в регионе в течение ближайших пяти лет: не все справляются, в том числе люди, не имевшие в анамнезе хронических заболеваний.

По словам замглавы Карелии по внутренней политике, куратора нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" в республике Игоря Корсакова, на сегодняшний день постковидную реабилитацию по ОМС прошли около 100 человек. Услугу оказывают на базе двух организаций - Пряжинской больницы и в республиканском санатории "Марциальные воды" в Кондопожском районе. "Понятно, что потребность гораздо более высокая. Мы сейчас работаем с федеральным фондом [медицинского страхования] для того, чтобы объемы постковидной реабилитации в рамках обозначенных Москвой поручений [нам увеличили]. Я думаю, нам их увеличат", - сказал он.

В ходе доклада Корсаков также отметил, что в Карелии возникли проблемы с достижением ожидаемых показателей национального проекта "Здравоохранение", связанных со снижением смертности от инсультов, ишемической болезни сердца. "Было совещание с главными специалистами по кардиологии, по терапии, главным внештатным специалистом по неврологии. Дополнительные мероприятия мы сейчас вводим в республику. Конечно, мешает ковид, но мы на него не ссылаемся, поэтому я очень осторожно его назвал. Не выводим его как первопричину", - добавил замглавы региона.

По данным Минздрава Карелии, в республике за время пандемии выявили 52 949 случаев заражения, прирост за сутки - 191 (не прививались 186 вновь заболевших). Выздоровели в республике 49 366 пациентов, умерли 670. Уровень суточной заболеваемости в регионе остается в два раза выше, чем в среднем по России: 8 622,7 случая на 100 тыс. населения к 3 974,9 в стране. Доля свободных коек - 23,2%.