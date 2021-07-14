Эксперт считает, что гепатитом С в России могут быть инфицированы около 5,7 млн

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Эксперты полагают, что порядка 5,7 млн человек в России могут быть инфицированы вирусом гепатита С, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Мы можем на основе статистики предположить, какое количество людей у нас в стране действительно инфицированы вирусом гепатита С. И по расчетам многих исследователей, всего популяция людей, которые могли быть инфицированы, оценивается где-то в 5,7 млн человек", - сказал Чуланов на пресс-конференции о проблемах лечения гепатита С.

Он отметил, что около 20% из этого числа заболевших выздоравливают без лечения, однако у большинства гепатит переходит в хроническую форму.

По данным Чуланова, в 2020 году статистика показала снижение выявленных случаев гепатита С почти в два раза по сравнению с 2019 годом. Однако это связано не с реальным снижением случаев заболеваемости, а с пандемией коронавируса, выявлению которого уделялось больше внимания в прошлом году.

"В 2019 году, где у нас были еще объективные показатели, это было около 31 случая на 100 тыс. населения, в абсолютных цифрах это составило 45 тыс. вновь выявленных случаев, то есть это показатель огромного бремени. То, что мы увидели в 2020 году, где заболеваемость снизилась практически в два раза, мы понимаем - почему. Нам, к сожалению было не до гепатита С, мы занимались совсем другой проблемой и продолжаем сегодня заниматься - COVID-19. То есть проблема никуда не ушла, она остается", - подчеркнул Чуланов.

Эксперт отметил, что наибольшие цифры заболеваемости и смертности от этой инфекции в настоящее время среди людей от 30 до 50 лет.