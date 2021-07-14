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В Кремле заявили, что компромиссов в вопросе однополых браков в России быть не может

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в Конституции РФ "абсолютно однозначная формулировка" понятия брака
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кремль категорически против того, чтобы искать некую компромиссную форму регистрации отношений однополых пар, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно, президент [РФ Владимир Путин] никак на это не реагировал", - подчеркнул представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, как глава государства отреагировал на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по однополым бракам и не считает ли он возможным найти компромиссную форму для регистрации отношений в однополых парах.

Песков пояснил, что в России "абсолютно однозначная формулировка в конституции [понятие брака] и абсолютно однозначная цифра граждан Российской Федерации, которые такую однозначную позицию поддерживают".

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