В Кремле заявили, что компромиссов в вопросе однополых браков в России быть не может

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кремль категорически против того, чтобы искать некую компромиссную форму регистрации отношений однополых пар, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно, президент [РФ Владимир Путин] никак на это не реагировал", - подчеркнул представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, как глава государства отреагировал на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по однополым бракам и не считает ли он возможным найти компромиссную форму для регистрации отношений в однополых парах.

Песков пояснил, что в России "абсолютно однозначная формулировка в конституции [понятие брака] и абсолютно однозначная цифра граждан Российской Федерации, которые такую однозначную позицию поддерживают".