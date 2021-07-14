СМИ: император Японии выступит на церемонии открытия Олимпиады

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Император Японии Нарухито намерен присутствовать на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио и произнести речь во время этого мероприятия. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, 22 июля, за день до начала Игр, императора может посетить президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Кроме того, 23 июля может состояться встреча Нарухито с представителями руководства зарубежных государств.

Между тем монарх не будет присутствовать в качестве зрителя на предстоящих соревнованиях из-за решения организаторов провести большинство из них без допуска болельщиков, подчеркивает NHK.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.