В Кремле заявили, что не фиксируют в данный момент межнациональных проблем в России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кремль не фиксирует особых межнациональных проблем в РФ на данный момент, исключение составляют бытовые конфликты. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не фиксируем проблем в этой сфере кроме текущих обычных бытовых, которые есть в любой точке земного шара", - сказал представитель Кремля.

Говоря о столкновении мигрантов у станции метро "Кузьминки" в Москве, Песков заметил, что на этот "инцидент должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка". "Они выполняют свою работу", - добавил представитель Кремля.

Как говорится в тексте судебного решения об аресте одного из участников драки у станции метро "Кузьминки" причиной стал межнациональный конфликт, в котором приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

На Зеленодольской улице в Кузьминках 12 июля произошла массовая драка. Значительная часть ее участников были приезжими из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.

В ходе пресечения драки полицейские задержали 103 человека. В отношении задержанных составили административные протоколы за нарушения правил въезда в РФ и нарушения режима пребывания в стране, мелкое хулиганство. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний. Кроме того/, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").