Песков прокомментировал сообщения о нехватке техники для тушения пожаров в регионах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Климатические изменения настолько серьезны, что нынешние природные пожары в России беспрецедентны. Однако власти предпринимают необходимые меры для борьбы с ними, заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"К сожалению, природные процессы как раз вызваны климатическими изменениями, эти изменения настолько сильные, что мы сталкиваемся с горением, ранее которое не имело места", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Отвечая на вопрос о нехватке техники для тушения пожаров в регионах при том, что российская техника отправляется на помощь в другие страны, Песков заметил, что "динамика развития пожаров в разных регионах разная и непредсказуемая". "Существуют определенные международные договоренности, но всегда, конечно, приоритет домашний, для наших регионов", - указал пресс-секретарь президента.

По его словам, "если какая-то техника оказалась за границей на момент экстремальной активизации горения в том или ином регионе, то ищутся пути для компенсации, подтягиваются силы и средства из других регионов".

"Меры принимаются", - заверил Песков, добавив, что "компенсируются [средства] за счет подтягивания необходимых сил и средств из других регионов".