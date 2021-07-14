Курорты Ставрополья приняли более 550 тыс. туристов с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Ставропольский край в первом полугодии составил более 550 тыс. человек, сообщил и.о. министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут. Рост турпотока по итогам полугодия превысил 11% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

"Ставропольский край с начала 2021 года посетили уже более 550 тыс. человек, заполняемость санаторно-курортных учреждений составляет 98%, практически максимальная. <...> Думаю, заполняемость санаториев будет увеличиваться и, возможно, до 100% мы дойдем в ближайший месяц", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Ранее в краевом правительстве сообщали, что по итогам первого полугодия 2019 года турпоток в регионе составил 495 тыс. человек с ростом 5% по отношению к 2018 году. В 2020 году показатель был значительно ниже из-за закрытия санаториев и гостиниц в период введения ограничений. В санаториях региона соблюдается комплекс противоэпидемических мер, продолжается вакцинация сотрудников.

"На данный момент санатории работают в штатном режиме, никаких эксцессов и неприятных ситуаций нет. <…> Вакцинировано уже более 7 тыс. сотрудников коллективных средств размещения, запланирована вакцинация еще около 6,8 тыс. сотрудников. Работа по разъяснению ведется, все прекрасно понимают, что это необходимо. Есть возможность выездной вакцинации, этим пользуются санатории, чтобы организовать вакцинацию сотрудников на месте. В том числе мы можем организовать вакцинацию и для желающих отдыхающих в санаториях", - пояснил Реут.

В Ставропольском крае находится регион Кавказских Минеральных Вод, который включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки.