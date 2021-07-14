Минтруд сообщил, что выплату на детей школьного возраста можно получить только безналично

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста можно получить только безналично на карту любой платежной системы, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты России.

"Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата - единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы "Мир", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что заявления на выплату рассматриваются пять рабочих дней, но первые выплаты пойдут с 16 августа.

Президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля текущего года, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября.