Президентская библиотека оцифровала около 200 редких изданий из Кургана

ТАСС, 14 июля. Около двух сотен редких изданий из фонда Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова были направлены в Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге для оцифровки. Теперь они доступны для широкого круга читателей в электронном формате, сообщили ТАСС в пресс-службе курганской библиотеки.

"К нам вернулись книги, которые мы отдавали для оцифровки Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина (175 редких изданий). Процесс этот происходил по договоренности с этой единственной в стране цифровой библиотекой. И теперь эти оцифрованные издания можно найти в Президентской библиотеке", - сообщили в пресс-службе.

В библиотеке рассказали, что в числе оцифрованных редких изданий экземпляры возрастом более 100 лет. В частности, журналы шадринского уездного земского собрания 1904 года, доклады пермской губернской земской управы 1917 года, доклад о кооперативных мельницах, озвученный на Всероссийском кооперационном съезде в Киеве 1913 года и другие.

В дальнейшем электронные копии изданий также будут размещены и в электронной библиотеке "Юговки".

Также, как рассказали в пресс-службе, в библиотеке завершили работу по оцифровке коллекции изданий о жизни и творчестве известного курганского писателя Алексея Югова, сейчас специалисты систематизируют этот материал.