В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за дождей и гроз

ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в среду объявило штормовое предупреждение на 14-15 июля из-за сильных дождей и гроз. Сообщение опубликовано на сайте организации.

"Вечером 14 июля и в ночь на 15 июля по Забайкальскому краю местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы", - говорится в сообщении.

Как уточнили синоптики, кратковременные дожди и грозы сохранятся также 16-17 июля. Ветер будет юго-восточный 2-7 м/с, температура воздуха днем составит 26-31 градус тепла.

В регионе продолжаются восстановительные работы после июньских паводков, которыми было подтоплены 298 жилых домов, 972 приусадебных участка, 15 участков автомобильных дорог в 24 населенных пунктах. Ущерб одной только дорожной инфраструктуре оценивается в 989,5 млн рублей. Наводнение было отнесено к федеральному уровню реагирования, последние дома вода оставила 28 июня.