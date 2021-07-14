МЧС планирует разрешить дачникам разводить костры на своих участках

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МЧС России разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках, соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений. "Слова "разводить костры," исключить", - говорится в тексте проекта.

Также из этого пункта планируется вычеркнуть запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в специально установленных властями местах.

Из пункта 65 Правил противопожарного режима предлагается убрать запрет на разведение костров, приготовление пищи на открытом огнем, включая мангалы, сжигать отходы.

Новые Правила противопожарного режима в России вступили в силу 1 января 2020 года. Предыдущие правила принимались в 2012 году, из них были исключены устаревшие и избыточные положения. Документ будет действовать до 2026 года, после чего подлежит пересмотру в соответствие с требованиями времени.

В новость внесена правка (14:46 мск) - уточняется формулировка, правильно - проект постановления правительства