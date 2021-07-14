В Дагестане объявили два выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили выходными днями 19 и 20 июля (понедельник и вторник) в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом в среду сообщил врио главы республики Сергей Меликов.

"Принято решение в связи с празднованием Курбан-байрама объявить выходными нерабочими днями 19 и 20 июля", - сказал Меликов на совещании по проблемным вопросам, выявленным Центром управления регионом.

По словам врио главы Дагестана, суббота, 17 июля, будет рабочим днем. всего же жители республики будут отдыхать три дня - 18, 19 и 20 июля.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.